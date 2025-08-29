"Despierta Santiago ha logrado unificar a la oposición en la provincia"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama Facundo Pérez Carletti, candidato a senador por Despierta Santiago.

Hoy 13:51

El concejal Facundo Pérez Carletti, candidato a senador por Despierta Santiago, visitó los estudios de Radio Panorama y destacó que el frente que lleva a Alejandro Parnás como candidato a gobernador “logró unificar a la oposición en la provincia” de cara a las próximas elecciones.

“Cuando arrancamos a construir logramos dos grandes objetivos: unificar a la oposición de la provincia y presentar propuestas concretas para cada crítica que tenemos. El diagnóstico de estos últimos 20 años es malo en materia de salud, seguridad y generación de trabajo. Cada vez vemos más santiagueños que se van a otras provincias para buscar un futuro mejor”, expresó.

En materia de salud, Pérez Carletti criticó la inauguración de hospitales “sin médicos ni insumos”. “Hay 50 hospitales, algunos nuevos, que no tienen profesionales. La idea es dotarlos de médicos para que no tengan que salir ambulancias hacia la capital provincial. Con el 1,5% del presupuesto provincial se podrían poner 400 médicos en el interior con buenos sueldos”, señaló.

Respecto a educación, el candidato cuestionó la intervención del consejo y los bajos salarios docentes. “Con el Consejo de Educación intervenido y salarios por debajo de la línea de pobreza, claramente esto no funciona. Hay una innumerable cantidad de jóvenes con título terciario que se están yendo a otras provincias porque el sistema no les da respuesta. Todo se decide a dedo”, afirmó.

Pérez Carletti también apuntó contra La Libertad Avanza en Santiago del Estero. “Tomás Figueroa no es oposición. En 2019 aportó 40 mil dólares a la campaña de Alberto Fernández.”, dijo.

Finalmente, aseguró que Despierta Santiago es una construcción provincial y la verdadera alternativa al Frente Cívico. “No elegimos presidente, sino el futuro gobernador y los representantes al Congreso. Vamos a apoyar las reformas estructurales que generen crecimiento y trabajo, pero no nos vamos a olvidar de Santiago”, concluyó.