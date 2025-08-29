Comenzó la IX Edición del Rally de innovación “Santiago te desafía” en el Nodo Tecnológico

Un gran marco del público dijo presente en el evento.

Con un gran marco de público y de participantes, comenzó este viernes en el Nodo Tecnológico el IX Rally de Innovación “Santiago te desafía”, que sirve como entrenamiento y preparativo intensivo para el XII Rally Latinoamericano.

La ministra de Educación, Mariela Nassif, participó de la apertura de esta jornada junto con el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Adrián Suárez; los rectores de la Universidad Nacional, Héctor Paz, y de Universidad Católica, Luis Lucena, y el director del Inta local, Mario Mondino.

Cumpliendo con el formato establecido, la competición comenzó con los integrantes conformando los equipos, observando los desafíos y fijando roles ante problemáticas locales con la presión del tiempo y presentando los resultados en formatos preestablecidos.

En este contexto, Suárez resaltó la relevancia de la jornada, con la articulación entre el ámbito académico y el espacio para innovar que sirve para que los jóvenes puedan exponer propuestas.