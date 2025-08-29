Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 AGO 2025 | 22º
X
Locales

Comenzó la IX Edición del Rally de innovación “Santiago te desafía” en el Nodo Tecnológico

Un gran marco del público dijo presente en el evento.

29/08/2025

Con un gran marco de público y de participantes, comenzó este viernes en el Nodo Tecnológico el IX Rally de Innovación “Santiago te desafía”, que sirve como entrenamiento y preparativo intensivo para el XII Rally Latinoamericano.

La ministra de Educación, Mariela Nassif, participó de la apertura de esta jornada junto con el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Adrián Suárez; los rectores de la Universidad Nacional, Héctor Paz, y de Universidad Católica, Luis Lucena, y el director del Inta local, Mario Mondino.

Cumpliendo con el formato establecido, la competición comenzó con los integrantes conformando los equipos, observando los desafíos y fijando roles ante problemáticas locales con la presión del tiempo y presentando los resultados en formatos preestablecidos.

En este contexto, Suárez resaltó la relevancia de la jornada, con la articulación entre el ámbito académico y el espacio para innovar que sirve para que los jóvenes puedan exponer propuestas.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Forres: la Policía desarticuló puntos de venta de cocaína en dos allanamientos
  2. 2. Dragón azul: la peligrosa criatura marina que invade las playas de España y obliga a cerrarlas
  3. 3. Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”
  4. 4. Invitan a participar al workshop “Ciencia e industria desde el territorio”
  5. 5. Victorias de Independiente, Nicolás Avellaneda, Juventud y Tiro Federal en el Pre-Federal “60 años de Canal 7"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT