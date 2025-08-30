Autoridades del área de Seguridad de Santiago del Estero participaron de la Feria Internacional de Seguridad en Bogotá

Enviados por el gobierno de la provincia representaron a la policía santiagueña en un evento clave que convocó a líderes y expertos en seguridad mundial, exhibiendo lo último en tecnología de vanguardia para responder a los desafíos actuales en la materia.

El Secretario de Seguridad de la Provincia, Comisario General (R) David Marcelo Pato, encabezó la delegación de Santiago del Estero que participó de la Feria Internacional de Seguridad, desarrollada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bajo el lema: “Tecnologías que protegen”, esta feria concentró a delegados de distintas fuerzas de seguridad, organismos públicos y empresas de innovación tecnológica.

Acompañaron al Secretario el Comisario e Ingeniero Gonzalo Hernández, jefe del Departamento Ciberseguridad, y el Comisario e Ingeniero Oscar Giletta, jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico de la Policía provincial.

Durante el evento, las autoridades participaron de diversas actividades, entre ellas presentaciones de innovación (pitch), conferencias técnico-comerciales e instancias de intercambio con especialistas internacionales. Las temáticas abordadas incluyeron la prevención del delito, los avances tecnológicos aplicados a la seguridad, y los retos que enfrentan las instituciones en el entorno actual. Entre las disertaciones más destacadas se incluyeron:

• “Sistemas de detección de incendios eficientes”.

• “De la vigilancia reactiva a la seguridad predictiva”.

Asimismo, los representantes formaron parte del Círculo de Líderes de la Seguridad, un espacio de reflexión e intercambio denominado "tanque de pensamiento" donde se debatieron temas estratégicos como:

• “La importancia de la infraestructura crítica como parte de la política y estrategia de seguridad interior de un Estado-Nación”.

• “La tecnología de base en el escenario de la seguridad electrónica”.

También participaron del Congreso de Gestión de Riesgos – World Risk Management 2025, en la conferencia sobre:

• “Ciberriesgos, cibercrimen organizado e inseguridad de la información”.

La delegación recorrió además, los distintos pabellones de la feria donde se exhibieron: soluciones tecnológicas para la seguridad pública y privada, alternativas digitales de última generación para respuesta a incidentes de ciberseguridad, sistemas innovadores de monitoreo, dispositivos de videovigilancia basados en inteligencia artificial y herramientas preventivas y predictivas orientadas a mejorar la eficiencia en el control y la prevención del delito.

Con esta participación, la Provincia de Santiago del Estero se posiciona en el escenario internacional, reafirmando su compromiso con la modernización institucional, la cooperación global y la construcción de un modelo de seguridad integral para dar respuestas a las demandas vigentes en la sociedad.