La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a directivos del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina

También participaron autoridades locales.

Hoy 20:29

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita protocolar de miembros del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina (CPTCIA).

Participaron del encuentro el director del programa, Nicolás Moretti y las coordinadoras de la región NOA, Eugenia Casasola y Alicia Villanueva; además de los secretarios de Coordinación y de Gobierno del municipio, Daniel Kobylañski y Néstor Machado, respectivamente.

Allí, dialogaron sobre posibles proyectos de colaboración entre las regiones de ambos países para promover un desarrollo sostenible a través de la integración productiva, turística y cultural.

