Aprovecharon la ausencia del dueño y robaron US$38.000 de una casa en Santa Fe

El hecho se suma a una serie de robos cometidos en casas sin moradores. La inseguridad en la zona preocupa a los vecinos, que exigen respuestas.

Hoy 08:09

Un grupo de ladrones entró a una casa cuando el dueño no estaba y se llevó US$38.000 este fin de semana en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

La víctima del robo tiene 64 años y denunció que los ladrones forzaron la reja de su casa, ubicada sobre la calle 9 de julio al 1500.

El hombre se encontraba cenando fuera de su casa cuando los delincuentes entraron y se apoderaron de un revólver calibre 22 corto y US$38.000.

Cuando regresó, se encontró con todo su hogar desordenado y descubrió que le faltaban joyas de oro y de plata, al igual que un celular.

El millonario robo se suma a una serie de episodios similares que se registraron por la zona en el último fin de semana.

Según informó el portal Rosario3, los ataques no se limitaron a una sola propiedad ni a un solo perfil de víctima. La reiteración de robos fue denunciada por los vecinos y despierta la preocupación en las autoridades.

Otro hecho se reportó en una sede de una fábrica de alimentos para mascotas, ubicada sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Alvear.

En la madrugada, un grupo de delincuentes ingresaron tras forzar una puerta, apropiándose de computadoras y distintos dispositivos electrónicos.

Las autoridades trabajan para identificar a los responsables, analizando cámaras de seguridad y recopilando testimonios de vecinos y trabajadores.

Un tercer episodio ocurrió en el domicilio de un exjefe policial, residente en inmediaciones de Pasaje Vilazar al 3100.

El ataque también fue reportado a las autoridades y, de acuerdo con la información, se llevaron una computadora portátil y una pistola calibre .40.

La investigación sumó este nuevo caso a la saga de robos bajo el mismo modus operandi: entraderas.