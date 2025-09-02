Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 SEP 2025 | 23º
X
Locales

Realizarán un taller de danzas folklóricas en el Parque Sur

Las clases estarán a cargo del profesor Miguel Serrano y se dictarán los miércoles 3, 10, 17 y 24 de septiembre a las 17 horas.

Hoy 16:35

El Centro Municipal de Educación para el Arte de la Municipalidad de la Capital anunció la realización de un taller de danzas folklóricas que estará a cargo del profesor Miguel Serrano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las clases se llevarán a cabo los días miércoles 3, 10, 17 y 24 de septiembre, a partir de las 17 horas, en el Parque Sur, con ingreso por Avenida Belgrano Sur (sector Óvalo).

La propuesta busca promover la cultura popular y la participación comunitaria, brindando un espacio de encuentro para quienes deseen aprender y disfrutar de las danzas tradicionales argentinas.

Flyer Danzas Folkloricas Flyer Danzas Folkloricas

TEMAS Danzas Folkloricas Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Importante operativo en pleno centro: secuestran drogas, millones en efectivo y aprehenden a un motociclista
  2. 2. Productor de Quimilí denuncia estafa millonaria y señala al acusado como prófugo en Chaco
  3. 3. Santiago del Estero será sede del Encuentro Nacional de Jueces y Juezas inspirado en el Papa Francisco
  4. 4. Patricia Bullrich sobre la presentación judicial: "En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal armado"
  5. 5. Maduro advierte que está listo para una guerra si EE.UU. invade Venezuela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT