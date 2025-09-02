Realizarán un taller de danzas folklóricas en el Parque Sur

Las clases estarán a cargo del profesor Miguel Serrano y se dictarán los miércoles 3, 10, 17 y 24 de septiembre a las 17 horas.

El Centro Municipal de Educación para el Arte de la Municipalidad de la Capital anunció la realización de un taller de danzas folklóricas que estará a cargo del profesor Miguel Serrano.

Las clases se llevarán a cabo los días miércoles 3, 10, 17 y 24 de septiembre, a partir de las 17 horas, en el Parque Sur, con ingreso por Avenida Belgrano Sur (sector Óvalo).

La propuesta busca promover la cultura popular y la participación comunitaria, brindando un espacio de encuentro para quienes deseen aprender y disfrutar de las danzas tradicionales argentinas.

Flyer Danzas Folkloricas