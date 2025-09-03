El rápido accionar de vecinos permitió controlar el fuego en una vivienda de Añatuya

Un artefacto de cocina originó el fuego, el cual se propagó rápidamente. Vecinos lograron extinguir las llamas y luego bomberos controlaron la situación.

Hoy 20:04

Los servicios de emergencias se movilizaron rápidamente por un principio de incendio en una vivienda, ya que en el lugar se encontraba un adulto mayor y dos niños.

Ocurrió en un domicilio de calle Solis y Jorge Newbery del barrio CGT, el personal policial de la División Prevención se hizo presente y fueron informados por la propietaria de apellido Burgos, que se había originado un foco igneo en el aparato de cocina tomando algunas prendas de vestir y expandiendose hacía otros bienes. Pero la rápida intervención de los vecinos permitió que su padre mayor de 70 años y sus dos hijos menores se pusieran a resguardo, y se extinguieran las llamas.

Luego los Bomberos que se hicieron presentes, procedieron a enfriar el lugar y controlar la situación.

También se hizo presente la ambulancia municipal, pero por fortuna ninguno de los moradores necesito asistencia médica. Sin embargo, los daños materiales en la vivienda fueron importantes.