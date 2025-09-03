Ingresar
Policiales

El rápido accionar de vecinos permitió controlar el fuego en una vivienda de Añatuya

Un artefacto de cocina originó el fuego, el cual se propagó rápidamente. Vecinos lograron extinguir las llamas y luego bomberos controlaron la situación.

Hoy 20:04
Incendio en Añatuya

Los servicios de emergencias se movilizaron rápidamente por un principio de incendio en una vivienda, ya que en el lugar se encontraba un adulto mayor y dos niños.

Ocurrió en un domicilio de calle Solis y Jorge Newbery del barrio CGT, el personal policial de la División Prevención se hizo presente y fueron informados por la propietaria de apellido Burgos, que se había originado un foco igneo en el aparato de cocina tomando algunas prendas de vestir y expandiendose hacía otros bienes. Pero la rápida intervención de los vecinos permitió que su padre mayor de 70 años y sus dos hijos menores se pusieran a resguardo, y se extinguieran las llamas.

Luego los Bomberos que se hicieron presentes, procedieron a enfriar el lugar y controlar la situación.

También se hizo presente la ambulancia municipal, pero por fortuna ninguno de los moradores necesito asistencia médica. Sin embargo, los daños materiales en la vivienda fueron importantes.

