En vivo: la Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina

La Selección nacional recibe a Venezuela este jueves desde las 20.30 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Viví el encuentro por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero o escúchalo por Radio Panorama.

La Scaloneta, líder absoluta con 35 puntos, cerrará el año ante su gente en un Monumental que lucirá repleto. El equipo de Lionel Scaloni ya tiene el boleto al Mundial 2026 y, además, se garantizó el primer puesto de la tabla, dejando a Brasil y Ecuador diez puntos por detrás. Para los hinchas, el duelo también marcará un momento especial: Messi jugará por última vez un encuentro oficial en suelo argentino antes de los compromisos internacionales. Miralo por Canal 7 de Santiago del Estero o escúchalo por Radio Panorama.

