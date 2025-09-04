Ingresar
En vivo: Uruguay quiere cerrar su boleto al Mundial frente a un Perú que está contra las cuerdas

Con un empate, la Celeste asegurará su boleto a la Copa del Mundo, mientras que los de Óscar Ibáñez necesitan ganar para mantener viva la esperanza del repechaje. Se miden desde las 20:30.

Hoy 20:26

La Celeste de Marcelo Bielsa recibe a Perú este jueves desde las 20.30 en el Estadio Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con un empate, Uruguay asegurará su boleto a la Copa del Mundo, mientras que La Bicolor necesita ganar para mantener viva la esperanza del repechaje.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

