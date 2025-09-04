Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 13º
X
WhatsApp

Dictaron la charla "Amor en tiempos de like" para alumnos del Colegio Presbítero Fils Pierre

La Dirección de Género busca fomentar vínculos sanos y erradicar la violencia en las relaciones adolescentes.

Hoy 10:59
Charla

En el marco de una estrategia territorial para la promoción de derechos, la Dirección de Género de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial dictó ayer la charla "Amor en tiempos de like" a los alumnos de quinto año del turno mañana del Colegio Presbítero Fils Pierre de La Banda

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La charla, que había sido presentada en la 3ª edición de la Feria del Libro Municipal, invita a la reflexión sobre los desafíos y desencuentros en la construcción de relaciones personales en un mundo cada vez más digitalizado.

El tema central abordado en la charla es cómo las redes sociales han modificado la dinámica de las relaciones de pareja y cómo el amor, el noviazgo y la amistad se viven en un contexto digital. 

Vanesa Escobar, educadora para la salud, destacó que la Dirección de Género lleva trabajando desde el año pasado en los colegios secundarios con adolescentes, tratando temas como la prevención de la violencia en el noviazgo. A lo largo de las charlas, los jóvenes reciben herramientas para identificar formas de violencia que pueden presentarse en las relaciones, especialmente en aquellas iniciadas a través de las redes sociales.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Añatuya: una discusión de pareja terminó con el incendio de una habitación
  3. 3. La Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  4. 4. Rescataron a una joven santiagueña víctima de explotación laboral en Río Negro
  5. 5. Un conductor de aplicación sufrió un violento robo armado en el Bº La Católica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT