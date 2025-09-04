Dictaron la charla "Amor en tiempos de like" para alumnos del Colegio Presbítero Fils Pierre

La Dirección de Género busca fomentar vínculos sanos y erradicar la violencia en las relaciones adolescentes.

Hoy 10:59

En el marco de una estrategia territorial para la promoción de derechos, la Dirección de Género de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial dictó ayer la charla "Amor en tiempos de like" a los alumnos de quinto año del turno mañana del Colegio Presbítero Fils Pierre de La Banda.

La charla, que había sido presentada en la 3ª edición de la Feria del Libro Municipal, invita a la reflexión sobre los desafíos y desencuentros en la construcción de relaciones personales en un mundo cada vez más digitalizado.

El tema central abordado en la charla es cómo las redes sociales han modificado la dinámica de las relaciones de pareja y cómo el amor, el noviazgo y la amistad se viven en un contexto digital.

Vanesa Escobar, educadora para la salud, destacó que la Dirección de Género lleva trabajando desde el año pasado en los colegios secundarios con adolescentes, tratando temas como la prevención de la violencia en el noviazgo. A lo largo de las charlas, los jóvenes reciben herramientas para identificar formas de violencia que pueden presentarse en las relaciones, especialmente en aquellas iniciadas a través de las redes sociales.