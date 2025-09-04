Eliminatorias Sudamericanas: el panorama de las selecciones que se juegan la clasificación al Mundial 2026

Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen su pasaje asegurado. El resto pelea por los últimos boletos rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.
Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 entran en la recta final y todo se definirá en las dos fechas FIFA de septiembre, que se disputarán en simultáneo el jueves 4 y martes 9. Con tres selecciones ya clasificadas, el resto se juega la vida por meterse en la próxima Copa del Mundo de 48 equipos o, al menos, quedarse con el repechaje.
La Selección Argentina, líder absoluta y con Lionel Scaloni pensando en variantes, enfrentará a Venezuela y Ecuador con la tranquilidad de tener el primer puesto asegurado. Serán, además, los últimos partidos oficiales de Lionel Messi en Eliminatorias. Junto a la Albiceleste, Ecuador y Brasil también tienen su boleto en mano tras alcanzar los 25 puntos.
En el otro extremo, Chile ya no tiene chances matemáticas y quedó afuera por tercera vez consecutiva. La Roja, que llegó a octavos en Brasil 2014, deberá esperar otro ciclo para volver a un Mundial.
El margen de error se achica y el sprint final de las Eliminatorias promete tensión hasta el último minuto. Sudamérica definirá en estos días qué selecciones acompañarán a Argentina, Ecuador y Brasil en el sueño mundialista.