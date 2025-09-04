Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 16º
X
Somos Deporte

Eliminatorias Sudamericanas: el panorama de las selecciones que se juegan la clasificación al Mundial 2026

Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen su pasaje asegurado. El resto pelea por los últimos boletos rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy 13:51

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 entran en la recta final y todo se definirá en las dos fechas FIFA de septiembre, que se disputarán en simultáneo el jueves 4 y martes 9. Con tres selecciones ya clasificadas, el resto se juega la vida por meterse en la próxima Copa del Mundo de 48 equipos o, al menos, quedarse con el repechaje.

Las selecciones ya clasificadas y las que quedaron afuera

La Selección Argentina, líder absoluta y con Lionel Scaloni pensando en variantes, enfrentará a Venezuela y Ecuador con la tranquilidad de tener el primer puesto asegurado. Serán, además, los últimos partidos oficiales de Lionel Messi en Eliminatorias. Junto a la Albiceleste, Ecuador y Brasil también tienen su boleto en mano tras alcanzar los 25 puntos.

En el otro extremo, Chile ya no tiene chances matemáticas y quedó afuera por tercera vez consecutiva. La Roja, que llegó a octavos en Brasil 2014, deberá esperar otro ciclo para volver a un Mundial.

Los que buscan su lugar en el Mundial 2026

  • Uruguay: la Celeste enfrentará a Perú y Chile. Tiene asegurado, como mínimo, el repechaje. Con un punto de seis posibles, estará en el Mundial.
  • Paraguay: en la misma situación que Uruguay. Si suma un punto frente a Ecuador o Perú, clasifica directo.
  • Colombia: necesita tres puntos de seis. Sus rivales serán Bolivia en casa y Venezuela de visitante, los dos que pelean la plaza de repechaje. Si la Albiceleste le gana a la Vinotinto y la Verde no consigue un triunfo, los Cafeteros estarán en la Copa del Mundo.
  • Venezuela: con 18 puntos, uno más que Bolivia, visitará a Argentina y luego recibirá a Colombia. Si gana ambos partidos, hará historia y jugará su primer Mundial. En caso contrario, deberá al menos superar a Bolivia y Perú en la tabla para quedarse con el repechaje.
  • Bolivia: hoy afuera, necesita sumar fuerte contra Colombia y Brasil. Su última participación mundialista fue en Estados Unidos 1994.
  • Perú: obligado a un milagro. Debe ganarle a Uruguay y Paraguay, esperar derrotas de Venezuela y que Bolivia no pase del empate. Además, tiene que remontar la diferencia de siete goles con la Vinotinto.

El margen de error se achica y el sprint final de las Eliminatorias promete tensión hasta el último minuto. Sudamérica definirá en estos días qué selecciones acompañarán a Argentina, Ecuador y Brasil en el sueño mundialista.

TEMAS Eliminatorias Sudamericanas Selección Argentina de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Desmantelaron una organización narcocriminal: detuvieron sospechosos y decomisaron 417 kilos de cocaína
  3. 3. La Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  4. 4. Añatuya: una discusión de pareja terminó con el incendio de una habitación
  5. 5. Un conductor de aplicación sufrió un violento robo armado en el Bº La Católica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT