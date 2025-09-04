Eliminatorias Sudamericanas: el panorama de las selecciones que se juegan la clasificación al Mundial 2026

Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen su pasaje asegurado. El resto pelea por los últimos boletos rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy 13:51

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 entran en la recta final y todo se definirá en las dos fechas FIFA de septiembre, que se disputarán en simultáneo el jueves 4 y martes 9. Con tres selecciones ya clasificadas, el resto se juega la vida por meterse en la próxima Copa del Mundo de 48 equipos o, al menos, quedarse con el repechaje.

Las selecciones ya clasificadas y las que quedaron afuera

La Selección Argentina, líder absoluta y con Lionel Scaloni pensando en variantes, enfrentará a Venezuela y Ecuador con la tranquilidad de tener el primer puesto asegurado. Serán, además, los últimos partidos oficiales de Lionel Messi en Eliminatorias. Junto a la Albiceleste, Ecuador y Brasil también tienen su boleto en mano tras alcanzar los 25 puntos.

En el otro extremo, Chile ya no tiene chances matemáticas y quedó afuera por tercera vez consecutiva. La Roja, que llegó a octavos en Brasil 2014, deberá esperar otro ciclo para volver a un Mundial.

Los que buscan su lugar en el Mundial 2026

Uruguay : la Celeste enfrentará a Perú y Chile . Tiene asegurado, como mínimo, el repechaje. Con un punto de seis posibles , estará en el Mundial.

: la Celeste enfrentará a y . Tiene asegurado, como mínimo, el repechaje. Con , estará en el Mundial. Paraguay : en la misma situación que Uruguay. Si suma un punto frente a Ecuador o Perú , clasifica directo.

: en la misma situación que Uruguay. Si suma un punto frente a o , clasifica directo. Colombia : necesita tres puntos de seis . Sus rivales serán Bolivia en casa y Venezuela de visitante, los dos que pelean la plaza de repechaje. Si la Albiceleste le gana a la Vinotinto y la Verde no consigue un triunfo, los Cafeteros estarán en la Copa del Mundo.

: necesita . Sus rivales serán en casa y de visitante, los dos que pelean la plaza de repechaje. Si la Albiceleste le gana a la Vinotinto y la Verde no consigue un triunfo, los Cafeteros estarán en la Copa del Mundo. Venezuela : con 18 puntos, uno más que Bolivia, visitará a Argentina y luego recibirá a Colombia . Si gana ambos partidos, hará historia y jugará su primer Mundial . En caso contrario, deberá al menos superar a Bolivia y Perú en la tabla para quedarse con el repechaje.

: con 18 puntos, uno más que Bolivia, visitará a y luego recibirá a . Si gana ambos partidos, hará historia y jugará su . En caso contrario, deberá al menos superar a Bolivia y Perú en la tabla para quedarse con el repechaje. Bolivia : hoy afuera, necesita sumar fuerte contra Colombia y Brasil . Su última participación mundialista fue en Estados Unidos 1994 .

: hoy afuera, necesita sumar fuerte contra y . Su última participación mundialista fue en . Perú: obligado a un milagro. Debe ganarle a Uruguay y Paraguay, esperar derrotas de Venezuela y que Bolivia no pase del empate. Además, tiene que remontar la diferencia de siete goles con la Vinotinto.

El margen de error se achica y el sprint final de las Eliminatorias promete tensión hasta el último minuto. Sudamérica definirá en estos días qué selecciones acompañarán a Argentina, Ecuador y Brasil en el sueño mundialista.