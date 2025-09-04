Instituciones de Colonia El Simbolar abordaron las adicciones en una reunión comunitaria

Desde la comisión municipal realizaron una importante reunión interinstitucional destinada a abordar la problemática de las adicciones en nuestra comunidad.

Hoy 18:02

El encuentro, organizado poor la comisión municipal, a cargo del profesor Ángel Iñiguez, estuvo coordinado por la directora de Cultura, Patricia Cancinos, se llevó a cabo en el salón del Hospital Distrital y contó con la participación de instituciones locales, educativas, religiosas, deportivas y sociales.

Estuvieron presentes representantes de la Junta Pastoral, el Colegio 7 de Noviembre, la Escuela de Ciudadanía CES, la Liga de Fútbol CES, el Ballet de Danzas Latinoamericanas CES, el Programa 1700 Días, el Programa Municipal Felices y Activos, proyectos de apoyo escolar, vecinos de la comunidad, comerciantes, medios de comunicación y autoridades educativas.

La reunión fue organizada por la Comuna de Colonia El Simbolar y patrocinada por CADCA (Coaliciones Comunitarias) y la Fundación Nocka Munayky, con la valiosa participación, vía Zoom, de Yamaris Menéndez y Juan Javier Manzano Tarchini, presidente de dicha fundación desde Puerto Rico.

Durante el encuentro se presentaron los resultados de un relevamiento local y se debatieron estrategias conjuntas para prevenir y combatir las adicciones, un flagelo que afecta especialmente a la población juvenil.

Los panelistas destacaron el gran trabajo comunitario que se viene realizando y felicitaron a Colonia El Simbolar por convertirse en un ejemplo de articulación institucional en beneficio de la salud y el bienestar de todos.