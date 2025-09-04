Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 17º
X
WhatsApp

Instituciones de Colonia El Simbolar abordaron las adicciones en una reunión comunitaria

Desde la comisión municipal realizaron una importante reunión interinstitucional destinada a abordar la problemática de las adicciones en nuestra comunidad.

Hoy 18:02
charla sobre adicciones

El encuentro, organizado poor la comisión municipal, a cargo del profesor Ángel Iñiguez, estuvo coordinado por la directora de Cultura, Patricia Cancinos, se llevó a cabo en el salón del Hospital Distrital y contó con la participación de instituciones locales, educativas, religiosas, deportivas y sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estuvieron presentes representantes de la Junta Pastoral, el Colegio 7 de Noviembre, la Escuela de Ciudadanía CES, la Liga de Fútbol CES, el Ballet de Danzas Latinoamericanas CES, el Programa 1700 Días, el Programa Municipal Felices y Activos, proyectos de apoyo escolar, vecinos de la comunidad, comerciantes, medios de comunicación y autoridades educativas.

La reunión fue organizada por la Comuna de Colonia El Simbolar y patrocinada por CADCA (Coaliciones Comunitarias) y la Fundación Nocka Munayky, con la valiosa participación, vía Zoom, de Yamaris Menéndez y Juan Javier Manzano Tarchini, presidente de dicha fundación desde Puerto Rico.

Durante el encuentro se presentaron los resultados de un relevamiento local y se debatieron estrategias conjuntas para prevenir y combatir las adicciones, un flagelo que afecta especialmente a la población juvenil.

Los panelistas destacaron el gran trabajo comunitario que se viene realizando y felicitaron a Colonia El Simbolar por convertirse en un ejemplo de articulación institucional en beneficio de la salud y el bienestar de todos.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Desmantelaron una organización narcocriminal: detuvieron sospechosos y decomisaron 417 kilos de cocaína
  3. 3. Un conductor de aplicación sufrió un violento robo armado en el Bº La Católica
  4. 4. La Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  5. 5. Desbarataron una banda en Las Termas: allanamientos y detenciones por robo calificado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT