El gobernador participó de la apertura del XVII Congreso Nacional Bioquímico 2025

El evento se concretó en el Centro Cultural San Martín de Las Termas.

Hoy 19:54

El gobernador Gerardo Zamora participó este jueves de la apertura del XVII Congreso Nacional Bioquímico 2025, organizado por la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina 2025, evento que tuvo lugar en el Centros Cultural San Martín de Las Termas de Río Hondo.

Estuvieron también el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; la ministra de Salud, Natividad Nassif; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el intendente local, Jorge Mukdise, entre otras autoridades que fueron recibidos por el presidente del Colegio Nacional de Bioquímicos, Luis García; por la titular del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero, Cristina Gambone, y por la presidenta del comité organizador, Mónica Rodríguez.

Este encuentro federal reúne a académicos, científicos y profesionales de áreas afines, con el fin de facilitar la actualización sobre los avances del conocimiento en estos campos de la ciencia.

En principio, la Dra. Gambone destacó la presencia de profesionales de todo el país y agradeció al gobernador por su acompañamiento, como también a todas las empresas que colaboran.

Posteriormente, García expresó: "Nos reunimos para intercambiar conocimientos científicos y experiencias profesionales, también para reafirmar un compromiso que nos une: el de defender y fortalecer el ejercicio de nuestra profesión bioquímica en todo el territorio nacional en estos tiempos difíciles porque la bioquímica argentina tiene una historia de compromisos con la salud pública".

Al concluir, anunció que el próximo Congreso Cubra se realizará en la provincia de Córdoba y que en el 2028 tendrá lugar en Argentina el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica en forma simultánea con el Congreso Mundial.

A su turno, el gobernador dio la bienvenida a todos los bioquímicos, expositores, académicos locales y de países vecinos, ocasión en la que destacó la importancia de estas jornadas. "Espero que sean productivas para nuestro país y para la región, en términos de la búsqueda de cuestiones comunes que hacen a la salud", expresó.

Además, recordó que durante la pandemia de covid 19 se puso en valor esta materia científica y el trabajo que realizan los bioquímicos. "Nos puso muy en valor la importancia que tienen y creo que eso nos ha motivado también al Estado a prepararnos muchísimo y equiparnos en lo concerniente a salud pública, y estoy seguro que este congreso va a hacer un paso más para tratar de tener, a través de las experiencias, el valor científico aportado por las personalidades que van a brindar aquí su conocer, seguramente también para nuestra provincia va a ser un hito fundamental", sostuvo.

En el final, agradeció al comité organizador por elegir Santiago del Estero, específicamente la ciudad termal, para realizar este encuentro y expresó sus deseos de éxitos y que puedan además disfrutar de las bondades que ofrece este centro turístico.

Durante el congreso, que fue declarado de interés provincia, cultural y legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia, se leyó una salutación enviada por la senadora Claudia de Zamora, quien deseó el mejor de los éxitos a los profesionales.