El jefe de Gabiente recibió en casa de Gobierno la visita de alumnos de Colonia Tinco

Elías Suárez, recibió al grupo en representación del gobernador Gerardo Zamora. La actividad forma parte de una iniciativa escolar que busca acercar a los estudiantes a las instituciones provinciales.

Hoy 11:56

En representación del gobernador Gerardo Zamora, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, recibió este viernes en Casa de Gobierno la visita de 54 alumnos de cuarto y sexto grado de la Escuela N° 940 de la localidad de Colonia Tinco, departamento Río Hondo.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, en el marco de un proyecto que lleva adelante la institución.

El contingente de alumnos estuvo acompañado por sus docentes, quienes mantuvieron una charla amena con el jefe de Gabinete, quien expresó su agradecimiento por el compromiso con la vocación de brindar a los niños herramientas valiosas para su formación.

También transmitió el afectuoso saludo del mandatario santiagueño y su deseo de que puedan disfrutar de esta experiencia.