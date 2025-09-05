La Banda realizó el relanzamiento del programa “Promover Igualdad de Oportunidades”

La Oficina de Empleo recuerda que continúan abiertas las inscripciones y consultas sobre los distintos programas vigentes.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Empleo, presentó una nueva etapa del programa nacional “Promover Igualdad de Oportunidades”, destinado a facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad.

El encuentro contó con la participación del viceintendente, Gabriel Santillán, autoridades municipales, equipos técnicos y los beneficiarios del programa que serán protagonistas de esta nueva experiencia inclusiva.

La responsable de la Oficina de Empleo, Eliana Leguizamón, destacó: “Estamos iniciando el programa de entrenamiento laboral para personas con discapacidad, que busca acercar accesibilidad y oportunidades concretas a la inserción laboral. En esta línea, distintas áreas del municipio abrirán sus puertas para que los participantes puedan realizar un entrenamiento laboral, desarrollarse y mejorar sus competencias y habilidades”.

Por su parte, el viceintendente Santillán remarcó la decisión política del intendente Ing. Roger Elías Nediani, de apostar fuertemente a la inclusión: “Celebramos grandemente la ejecución de este programa. Detrás de cada acción inclusiva está la mirada del intendente, que garantiza que todos tengan iguales oportunidades de desarrollarse y de aprender. Vemos mucho entusiasmo en los participantes y eso redobla nuestro compromiso de seguir apostando al trabajo y la inclusión”.

Asimismo, Santillán agradeció el esfuerzo del equipo técnico: “Queremos felicitar a la responsable de la Oficina de Empleo, a la coordinadora y a las responsables del programa, quienes, pese a las dificultades nacionales, lograron gestionar los canales necesarios para hacerlo efectivo en nuestra ciudad”.

La Oficina de Empleo recuerda que continúan abiertas las inscripciones y consultas sobre los distintos programas vigentes: Promover Igualdad de Oportunidades; Entrenamiento para el Trabajo; Programa de Inserción Laboral (PIL); Programa de Empleo Independiente (PEI), etc.

Los interesados pueden dirigirse a la sede de la Oficina de Empleo, sita en Sáenz Peña 54, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12.