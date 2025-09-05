Ingresar
Parques y Paseos intensifica los trabajos en distintos sectores de la ciudad

Estos trabajos forman parte de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani, con el fin de mantener en condiciones la ciudad.

Hoy 13:44

La Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de La Banda, realizó actividades de desmalezamiento con el objetivo de reforzar los trabajos de limpieza en diversas zonas de la ciudad.

El personal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos desarrolló tareas de desmalezamiento, corte de gajos para la colocación de luminarias y levantamiento de ramas.

Los trabajos de desmalezamiento se efectuaron en todo el sector del Paseo Trujillo, en calle Julio Argentino Jeréz, en el barrio Jerarquizado Municipal y alrededores.

Asimismo, se ejecutaron tareas de levantado de ramas en las calles Tucumán, Avenida Belgrano, Garay, Sáenz Peña, Avellaneda y Avenida Del Libertador.

Personal municipal también efectuó cortes de ramas y gajos para la colocación de luminarias en calle Soler y en Avenida Belgrano.

Cabe destacar, que estos trabajos forman parte de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani, con el fin de mantener en condiciones la ciudad de La Banda.

