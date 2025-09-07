En vivo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizan la gran final del US Open

El ganador se quedará con el primer puesto del ránking, que por ahora tiene al italiano en lo más alto. Es la primera vez que dos tenistas disputan tres finales de Grand Slam en una misma temporada.
El US Open 2025 tendrá este domingo un capítulo que ya quedó marcado en la historia del tenis. Desde las 15.00 (hora argentina), en el Arthur Ashe Stadium, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en la final del último Grand Slam del año, con transmisión de ESPN y Disney+.
