Córdoba: desbarataron dos kioscos de droga y secuestraron cocaína, dinero y vehículos

Hay dos detenidos. En los allanamientos encontraron casi 800 dosis de cocaína, más de $2,8 millones en efectivo y otros elementos clave.

Hoy 07:54

En las últimas horas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ejecutó un operativo que culminó con la desarticulación de dos puntos de venta de drogas en Justiniano Posse, una pequeña localidad del departamento Unión, en la provincia de Córdoba.

El procedimiento, realizado tras tres meses de seguimiento, permitió la detención de dos hombres mayores de edad que ya contaban con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico.

La investigación se originó a partir de múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas, mecanismo que el Ministerio Público Fiscal promueve para combatir el tráfico de drogas a nivel local.

Estas denuncias permitieron a los agentes reunir información estratégica que derivó en el despliegue de grupos operativos de la FPA. El resultado fue el cierre de dos kioscos de expendio de estupefacientes, que tenían significativa influencia en el circuito de comercialización ilegal de la zona.

Según información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal, los arrestados operaban en domicilios ubicados en calles 9 de Julio al 1500 y Lamadrid al 400. En el procedimiento se incautaron 797 dosis de cocaína, junto con $2.847.320 en efectivo, teléfonos celulares, registro escrito de operaciones, un automóvil, tres motocicletas y materiales relacionados con el fraccionamiento y comercialización de droga.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, el seguimiento se efectuó de manera discreta, articulando recursos de inteligencia y vigilancia física durante un trimestre completo. Esa estrategia facilitó la obtención de pruebas contundentes y la coordinación para realizar los allanamientos de manera simultánea, reduciendo los márgenes de fuga y destrucción de evidencia.

Los dos hombres detenidos poseen antecedentes penales vinculados al tráfico y venta de estupefacientes, según el registro oficial del Ministerio Público Fiscal. Aunque sus identidades no se difundieron de manera pública, ambos figuraban en investigaciones previas con maniobras similares.