China registró en agosto el menor crecimiento de exportaciones en seis meses por la tensión comercial con EE.UU.

Los envíos al exterior aumentaron un 4,4% interanual, por debajo de lo esperado. La caída de ventas a Estados Unidos fue compensada en parte por el mayor comercio con países del sudeste asiático.

Hoy 08:35

El crecimiento de las exportaciones de China se desaceleró en agosto a su nivel más bajo en seis meses, en medio de la incertidumbre por la tregua arancelaria con Estados Unidos y una economía interna debilitada. Según datos de aduanas, los envíos al exterior aumentaron un 4,4% interanual, por debajo de la previsión del 5% y tras haber registrado un incremento del 7,2% en julio.

Las importaciones también mostraron señales de enfriamiento: crecieron apenas un 1,3%, frente al 4,1% del mes anterior y lejos de la expectativa de un 3%. El resultado refleja los desafíos que enfrenta Beijing para sostener el ritmo de la segunda economía del mundo en un contexto de baja demanda interna y riesgos externos.

La tregua comercial pactada el 11 de agosto entre Washington y Beijing, que extendió por 90 días la suspensión de nuevos aranceles, no logró generar un impulso sostenido. Las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 33,1% interanual, mientras que las destinadas a países del sudeste asiático crecieron un 22,5%, lo que permitió amortiguar parcialmente el golpe.

“Hasta ahora, las exportaciones están resistiendo bien. Los envíos a Estados Unidos han bajado, pero otras rutas están incluso mejor que el año pasado”, señaló Dan Wang, directora para China de Eurasia Group, en declaraciones recogidas por la prensa internacional.

El superávit comercial chino se ubicó en 102.300 millones de dólares, por debajo de los 114.700 millones de junio pero superior a los 98.240 millones de julio. Analistas advierten que si los aranceles de Estados Unidos superan el 35%, se volverán “prohibitivamente altos” para los exportadores chinos.

Ante este panorama, las autoridades de Beijing buscan diversificar mercados en Asia, África y América Latina, aunque ninguno iguala la capacidad de consumo estadounidense, que llegó a absorber más de 400.000 millones de dólares anuales de productos chinos.