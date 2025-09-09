Esteban Castillo, la joyita santiagueña que sueña con brillar en River

Con apenas 11 años, el nacido en Estación Simbolar, participó de un torneo internacional vistiendo la camiseta del Millonario.

Esteban Castillo, nacido en Estación Simbolar, ya empieza a escribir su propia historia. El joven talento de 11 años forma parte de las divisiones inferiores de River Plate, donde cumple el sueño que tenía desde niño: vestir la camiseta del Millonario.

Esteban llegó al club de Núñez hace cuatro años y desde entonces viene creciendo con el apoyo incondicional de su familia. “Llegué con mucho esfuerzo de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo y todo eso. Sueño con llegar a primera y jugar en el Monumental”, expresó el pequeño futbolista en diálogo con Noticiero 7.

Su presente ya le regaló experiencias inolvidables. En un reciente torneo en Italia, el jovencito se dio el gusto de ser campeón y de marcar el gol de la victoria en la final, un recuerdo que guarda con orgullo. “Lo hago por toda mi familia, por mi papá, por mi abuelo, por mi mamá”, repite con convicción, dejando en claro que detrás de su ilusión está el sacrificio de los suyos.

El niño de Estación Simbolar ahora sigue soñando en grande: crecer en la cantera de River y, algún día, debutar en Primera. Mientras, disfruta de momentos inolvidables.