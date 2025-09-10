Fuentes participó junto a la ministra de Educación Nassif de una jornada sobre prevención de suicidio

El evento estuvo organizado por el Ministerio de Educación en plaza Libertad.

Hoy 21:10

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la actividad comunitaria por la Prevención del Suicido y la Promoción de la Salud Mental, organizada por el Ministerio de Educación en la Plaza Libertad.

La jornada estuvo encabezada por la ministra de Educación, Mariela Nassif; y buscó prevenir el suicidio desarrollando la inteligencia emocional de los jóvenes, en el marco de la pedagogía del cuidado.

Las autoridades recorrieron las diferentes estaciones de trabajo participativas, donde estudiantes de instituciones educativas compartieron sus experiencias, socializaron información y disfrutaron de actividades físicas e intervenciones artísticas.

Al respecto, la jefa comunal señaló "la importancia que desde los Estados provincial y municipal se brinde a los jóvenes y a toda la comunidad herramientas que los ayuden a salir de situaciones complicadas mediante el diálogo y la escucha".

Además, recordó que en todos los centros de salud municipales existen consultorios gratuitos, donde cualquier vecino puede solicitar ayuda y acompañamiento para atravesar momentos complejos.