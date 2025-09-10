Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Derrota de la Reserva de Central Córdoba ante Boca

El encuentro se disputó en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza.

Hoy 23:05
Reserva Central Córdoba

La Reserva de Central Córdoba cayó 2-0 frente a Boca Juniors en el partido correspondiente a la 9ª fecha del Torneo Clausura Proyección, organizado por la Liga Profesional de Fútbol de AFA. El encuentro se disputó en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza.

Los goles del conjunto local fueron anotados por Valentino Simoni, a los 37 minutos del primer tiempo, y por Santiago Dalmasso, a los 34 minutos de la segunda etapa.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán suma 12 puntos y se ubica en la 7ª posición de la Zona A.

El próximo compromiso será el miércoles 17 de septiembre a las 19, cuando la Reserva ferroviaria reciba a Tigre en el estadio Alfredo Terrera.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Club Atlético Boca Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes
  2. 2. Después de cinco horas, se entregó la adolescente que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza
  3. 3. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
  4. 4. El tiempo para este miércoles 10 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 34ºC en una jornada primaveral
  5. 5. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT