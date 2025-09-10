Derrota de la Reserva de Central Córdoba ante Boca

El encuentro se disputó en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza.

Hoy 23:05

La Reserva de Central Córdoba cayó 2-0 frente a Boca Juniors en el partido correspondiente a la 9ª fecha del Torneo Clausura Proyección, organizado por la Liga Profesional de Fútbol de AFA. El encuentro se disputó en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza.

Los goles del conjunto local fueron anotados por Valentino Simoni, a los 37 minutos del primer tiempo, y por Santiago Dalmasso, a los 34 minutos de la segunda etapa.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán suma 12 puntos y se ubica en la 7ª posición de la Zona A.

El próximo compromiso será el miércoles 17 de septiembre a las 19, cuando la Reserva ferroviaria reciba a Tigre en el estadio Alfredo Terrera.