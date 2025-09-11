El Hospital Materno Infantil de Salta reprograma el 50% de sus cirugías por falta de anestesistas

La medida temporal afectará a entre 10 y 15 cirugías diarias, priorizando emergencias pediátricas y adultas.

Hoy 08:35

La medida es temporal y busca priorizar las emergencias. Solo se podrán realizar 15 cirugías diarias en lugar de las 49 habituales, lo que afecta principalmente a procedimientos de alta complejidad.

El Hospital Público Materno Infantil de Salta informó que, a raíz de la falta de anestesistas disponibles, se tomó la decisión de reprogramar un número significativo de cirugías programadas en los sectores de pediatría y adultos. La medida, de carácter temporal, tiene como objetivo garantizar la seguridad de los pacientes y asegurar la cobertura de las intervenciones de urgencia.

Actualmente, el hospital realiza un promedio de 49 cirugías por día, pero a partir de este miércoles solo podrán concretarse 15. La reducción impacta especialmente en procedimientos de alta complejidad planificados con anticipación, como cirugías oncológicas, cardiológicas, renales y urológicas, lo que implica más de 30 operaciones menos por día y alrededor de 150 por semana.

Los anestesistas disponibles serán distribuidos para atender exclusivamente las intervenciones que no admiten postergación. En el área de perinatología, se garantizará la cobertura de cesáreas y otras urgencias, mientras que en pediatría se priorizarán los casos críticos que ingresen por guardia, como apendicitis, hernias, perforaciones y patologías oncológicas de mayor riesgo.

La Gerencia del hospital reconoció la preocupación que genera esta medida, especialmente entre quienes tenían cirugías programadas para los próximos dos meses y entre pacientes que viajan desde el interior de la provincia. Por este motivo, el área de Gestión de Pacientes se encuentra en comunicación directa con cada afectado para informar sobre la reprogramación y brindar acompañamiento.

Desde la institución insistieron en que se trata de una resolución necesaria para resguardar la salud de todos los pacientes, hasta tanto se normalice la disponibilidad de anestesistas.