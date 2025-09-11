Negociaciones mano a mano: el Gobierno se reúne con gobernadores aliados

Hoy se reúnen con los mandatarios de Chaco y Mendoza. En los próximos días, se convocará a gobernadores de Entre Ríos, San Luis y San Juan.

El Gobierno activó negociaciones mano a mano con gobernadores aliados y descartó la opción de un gran convocatoria. El Ejecutivo recibe hoy a los mandatarios provinciales Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) y tiene previsto convocar en los próximos días a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).

El encargado de llevar el diálogo por Nación es el nuevo ministro de Interior, Lisandro Catalán, que seguirá teniendo las mismas herramientas -como habilitar el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)- que cuando era vicejefe de gabinete de Interior dentro de la cartera de Guillermo Francos. El cambio más directo es que el funcionario comenzará a estar presente en las reuniones y en el chat del gabinete.

Otro de los interlocutores de la mesa política de Balcarce 50 que mantiene contacto con gobernadores es el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. El armador nacional del oficialismo recibió hoy también a Zdero en su despacho y habló hace unos días con Gustavo Valdés (Corrientes).

En la Casa Rosada descartan por el momento acercamientos con los mandatarios dialoguistas que competirán contra La Libertad Avanza en sus distritos en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Se trata de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros. “No tenemos nada que hablar con los que vamos a disputar el voto”, agregan.