Chelsea, en la mira: la FA le aplicó 74 cargos por irregularidades en traspasos

El club inglés podría recibir una dura sanción por infracciones cometidas entre 2009 y 2022, mientras sus actuales dueños avanzan en las negociaciones para comprar al Santos de Brasil.

Hoy 14:19

El Chelsea quedó en el centro de la polémica tras recibir 74 cargos por parte de la FA (Federación Inglesa), que lo acusa de haber infringido las reglas de traspasos de jugadores y agentes entre 2009 y 2022. El organismo detectó pagos indebidos, vínculos con intermediarios e inversión de terceros, lo que abre la puerta a una posible sanción para el club londinense.

Según el comunicado oficial, el club violó las Regulaciones J1 y C2 del Reglamento de Agentes de Fútbol, además de disposiciones sobre el trabajo con intermediarios y la inversión de terceros. Entre febrero de 2023 y febrero de 2024, el Chelsea habría abonado más de 80 millones de euros en comisiones a agentes, cifra que refuerza las sospechas sobre manejos irregulares.

Si bien los hechos ocurrieron durante la gestión de Roman Abramovich, la responsabilidad recae en la institución, que hoy pertenece al grupo BlueCo. Los actuales dueños reconocieron que durante el proceso de compra detectaron inconsistencias financieras y aseguraron haber informado a la FA y otros entes reguladores.

Mientras tanto, la directiva del Chelsea sorprendió con otra noticia: abrió negociaciones para comprar al Santos de Brasil, club histórico donde brilló Neymar. El periodista Lucas Musetti Perazolli adelantó que las charlas comenzaron en julio y avanzan con buen ritmo. Para BlueCo, la apuesta tiene lógica: ya poseen el Racing de Estrasburgo en Francia y ven en el Santos una cantera ideal para captar nuevas estrellas, como lo hicieron recientemente con Estevao Willian.

El futuro inmediato del Chelsea se divide entre dos frentes: la amenaza de sanciones en Inglaterra y la expansión global de su proyecto deportivo con el Santos como próximo objetivo.