Brasil: un hombre de 30 años detenido por abusar de la hija de 8 años de su vecina

Hoy 14:34

Un caso estremecedor sacudió a la ciudad de Cascavel, en el estado brasileño de Paraná. Una madre denunció a su vecino, un hombre de 30 años y nacionalidad venezolana, luego de sorprenderlo dentro de su casa mientras le quitaba la ropa a su hija de ocho años.

El hecho ocurrió el sábado pasado. La mujer, que vive al lado del acusado, decidió entrar a la casa del hombre tras notar que su hija no jugaba en el patio como de costumbre. Al ingresar, encontró al hombre con la nena en una situación que la llevó a llamar de inmediato a las fuerzas de seguridad.

La Policía detuvo al sospechoso en el acto y lo trasladó a la comisaría. Sin embargo, el lunes, tras una audiencia judicial, el hombre recuperó la libertad bajo el uso de una tobillera electrónica.

La situación cambió drásticamente al día siguiente. El martes 9, la Justicia de Paraná ordenó la prisión preventiva por 90 días del acusado, que volvió a ser detenido y quedó alojado en una celda.

La investigación quedó a cargo de la comisaria Thais Zanatta, del Núcleo de Protección a la Niñez y Adolescencia Víctimas de Delitos (Nucria). Según la funcionaria, existen sospechas de que el hijastro del acusado, un niño de tres años, también podría haber sido víctima de abuso. Por eso, la Justicia ordenó la realización de un examen médico legal.

Durante la declaración en cámara Gesell, la niña contó que los abusos sucedían desde hace tiempo y que el vecino “la atraía con dulces y juguetes". Además, confesó que tenía miedo de contar lo sucedido porque su padre era “muy bravo” y temía que pudiera cometer una locura al enterarse.

El padre de la víctima expresó su alivio tras la detención del acusado. “Hoy puedo dormir tranquilo. Estuve tres días sin poder descansar sabiendo que ese hombre estaba libre”, contó el hombre, visiblemente afectado por la situación.

La causa sigue en investigación y la Justicia busca determinar si hubo más víctimas en el entorno del acusado.