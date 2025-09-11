Norma Fuentes participó de la inauguración de una planta industrial de neumáticos

La inauguración se llevó a cabo este jueves y contó con la presencia de diferentes autoridades de la provincia.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañó al gobernador Gerardo Zamora en la inauguración de la planta industrial de JF Neumáticos, que se dedicará a la reconstrucción de neumáticos y generará nuevos puestos de trabajo para los santiagueños.
Ubicada en la Ruta Provincial 208, entre avenida Madre de Ciudades y Ruta 9, la planta cuenta con 2600 mts2, donde se le dará una nueva vida útil a los neumáticos, a través de un proceso de reparación y reemplazo de partes dañadas, para prolongar su vida útil.