Norma Fuentes participó de la inauguración de una planta industrial de neumáticos

La inauguración se llevó a cabo este jueves y contó con la presencia de diferentes autoridades de la provincia.

Hoy 18:51

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañó al gobernador Gerardo Zamora en la inauguración de la planta industrial de JF Neumáticos, que se dedicará a la reconstrucción de neumáticos y generará nuevos puestos de trabajo para los santiagueños.





HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ubicada en la Ruta Provincial 208, entre avenida Madre de Ciudades y Ruta 9, la planta cuenta con 2600 mts2, donde se le dará una nueva vida útil a los neumáticos, a través de un proceso de reparación y reemplazo de partes dañadas, para prolongar su vida útil.