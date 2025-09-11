La ing. Fuentes encabezó la apertura del XII Congreso Argentino de Terapia Ocupacional

El encuentro permitió a terapeutas y estudiantes de todo el país intercambiar experiencias, conocimientos y reflexiones sobre esa actividad profesional.

Hoy 18:56

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a la apertura del XII Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, donde terapeutas y estudiantes de todo el país intercambiaron experiencias, conocimientos y reflexiones sobre esa actividad profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Organizado por la Asociación Civil de Terapeutas Ocupacionales de Santiago del Estero (ACTOSE), el encuentro, de carácter federal, permitió fortalecer la formación, el diálogo y el debate sobre los desafíos actuales de esa profesión.

"Es un honor para nuestra ciudad recibir a profesionales de todo el país para que puedan encontrarse y honrar esta actividad que pone al bienestar del ser humano en el centro de la escena", afirmó la jefa comunal.

"Es fundamental que el Estado y las asociaciones civiles y profesionales trabajen articuladamente para mejorar la calidad de vida de los vecinos y optimizar los servicios que se prestan a la comunidad", expresó.

La Ing. Fuentes entregó la Declaración de Interés Municipal a la presidenta y la vicepresidenta de ACTOSE, Romina Torres y Guillermina Petracca, respectivamente; en reconocimiento a la trascendencia del evento.