Lanús intentará recuperarse de la caída en Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en La Fortaleza

Se miden desde las 21:15 en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Hoy 00:35

Por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Lanús e Independiente Rivadavia se medirán en La Fortaleza desde las 21:15, con objetivos distintos pero igual de importantes para sus aspiraciones en el campeonato.

Cómo llega Lanús

El Granate buscará recuperarse tras la derrota ante Argentinos Juniors que lo dejó fuera de las semifinales de la Copa Argentina y de la goleada sufrida frente a Vélez por 3 a 0 en la liga. Con la intención de mantenerse en zona de playoffs, Mauricio Pellegrino deberá lidiar con un plantel golpeado por lesiones: Raúl Loaiza, Ramiro Carrera, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús no podrán ser de la partida, mientras que Nahuel Losada y Carlos Izquierdoz arrastran molestias menores.

Cómo llega Independiente Rivadavia

La Lepra mendocina quiere aprovechar el envión anímico tras su histórica clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, donde eliminó a Tigre por 3 a 1, y tras cortar una racha negativa de partidos sin ganar como local con un triunfo 2 a 1 sobre Argentinos. Ahora apunta a acercarse a los puestos de Copa Sudamericana 2026, de los cuales está separado únicamente por diferencia de gol, y a mantener su buen nivel en el Clausura.

El partido será clave para ambos equipos: Lanús buscará volver a la senda del triunfo y afianzarse en la lucha por los playoffs, mientras que Independiente Rivadavia quiere seguir sumando para acercarse a las plazas internacionales.