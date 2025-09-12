Ingresar
En vivo: un Newells golpeado recibe a un Atlético Tucumán que busca aferrarse a los puestos de playoffs

La Lepra buscará cortar la racha sin victorias en el campeonato, mientras que el Decano buscará revancha tras la eliminación ante los rosarinos en la Copa Argentina. Se miden desde las 21:15 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Hoy 22:35

Newell’s y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 21:15 en el Coloso Marcelo Bielsa por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, en un choque clave para ambos equipos. La Lepra buscará cortar la racha sin victorias en el campeonato, mientras que el Decano buscará revancha tras la eliminación ante los rosarinos en la Copa Argentina.

