El Gobierno provincial continúa apostando al desarrollo local con nuevas obras en Fernández

Elías Suárez participó de la inauguración de un hospital, viviendas sociales y una escuela renovada, con un fuerte énfasis en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Fernández y alrededores.

Hoy 15:02

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, acompañó este viernes al gobernador Gerardo Zamora y al vicegobernador Carlos Silva Neder, en su visita a la ciudad de Fernández, cabecera del departamento Robles, donde se realizó una serie de inauguraciones de importantes obras que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Tras un recorrido por las obras realizado junto con el intendente Víctor Araujo, el jefe de Gabinete destacó el trabajo de los equipos pertenecientes a los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Obras Públicas y de la Secretaría de Deportes, para hacer realidad proyectos específicos de sus respectivas áreas.

En primera instancia fueron entregadas seis viviendas sociales y quedaron oficialmente habilitados un amplio y moderno polideportivo municipal; también el nuevo edificio del Hospital Zonal con más de 3.900 metros cuadrados de superficie, con tecnología de avanzada, 46 camas, mamógrafo, tomógrafo, laboratorios y quirófanos de alta complejidad.

Además, Elías Suárez participó del corte de cintas de la renovada escuela primaria N° 1.251. “Es una obra que permite mejorar la educación de nuestros niños, con conectividad de internet, tablets y todo el equipamiento escolar necesario”, destacó Suárez.

“La educación, la salud, la vivienda propia y la infraestructura deportiva mejoran la calidad de vida de la gente, y esto es posible gracias a una provincia previsible y participativa, con una administración ordenada y equilibrada presupuestariamente. Sigamos por ese camino”, expresó el jefe de Gabinete al dejar su afectuoso saludo a los vecinos de Fernández y de todo el departamento Robles.