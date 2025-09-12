Ingresar
Parques y Paseos de la Municipalidad trabajó en la renovación de la pintura de los canteros de avenida Belgrano

El municipio de la Capital lleva adelante el programa de mantenimiento y cuidado de los equipamientos de espacios verdes.

Hoy 18:16
Personal de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de la Capital trabajó en la renovación de la pintura de los canteros de la platabanda de avenida Belgrano, en el tramo de Alsina a Rivadavia.

Los trabajos se concretaron con la utilización de impregnantes para madera, aptos para la exposición a diferentes condiciones climáticas y  se llevan adelante en el marco del Programa de mantenimiento y cuidado de los equipamientos de los espacios verdes que tiene la ciudad.

Estas tareas, que también se realizan en plazas y parques, comprenden el pintado de bancos, columnas de alumbrado público y canteros, entre otros elementos.

