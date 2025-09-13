Con la presencia de Lautaro Martínez, Juventus e Inter disputan una nueva edición del clásico

El encuentro comienza a las 13:00hs y se llevará a cabo en el estadio de la Vecchia Signora correspondiente a la Serie A de Italia.

Este sábado 13 de septiembre se reanuda la Serie A de Italia luego de lo que fue la Fecha FIFA. El partido más atractivo del fin de semana es el que disputan Juventus e Inter de Milán, en un encuentro que comienza a las 13:00hs y se lleva a cabo en el estadio de la Vecchia Signora.

Por el lado de la Juventus, el equipo dirigido por Igor Tudor es uno de los cuatro clubes que ganó sus dos primeros partidos del torneo. La Vecchia Signora derrotó 2-0 a Parma y 1-0 a Genoa y ahora recibirá al Inter antes de hacer su debut en la UEFA Champions League.

Por su parte, el Inter goleó 5-0 a Torino en el debut y luego perdió por 2-1 ante Udinese en la segunda jornada. El neroazzurro también debuta la próxima semana en la Champions League pero antes buscará llevarse un buen resultado frente a la Juventus.