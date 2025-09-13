Trump está listo para aplicar sanciones a Rusia si la OTAN deja de comprar petróleo ruso

Trump ha amenazado en varias ocasiones a Rusia con nuevas sanciones como una estrategia para afectar los ingresos de Moscú.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que está preparado para aplicar nuevas sanciones contra Rusia, pero bajo una condición: que todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, Trump fue claro y contundente: “Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA”.

Trump ha amenazado en varias ocasiones a Rusia con nuevas sanciones como una estrategia para afectar los ingresos de Moscú, necesarios para financiar su esfuerzo bélico en Ucrania. Sin embargo, hasta el momento, esas amenazas no se han materializado, lo que ha causado frustración en Kiev.

El presidente republicano también expresó su asombro por el hecho de que la OTAN siga comprando petróleo a Rusia, lo que, según él, debilita la posición negociadora de la alianza con Moscú. “Es impactante que la OTAN compre petróleo ruso. Estoy listo cuando ustedes lo estén. Solo digan cuándo”, señaló Trump en su mensaje.

Propuesta de aranceles a China

Además de sus críticas a la OTAN, Trump propuso que los países miembros de la OTAN impongan nuevos aranceles a China, ante la sospecha de que el gigante asiático ha reforzado su cooperación estratégica con Rusia. Esta propuesta surge tras la reciente reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin en Pekín.

Trump sugirió que si la OTAN aumenta los aranceles a China entre un 50% y un 100%, podrían poner fin a la guerra en Ucrania. “China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio”, afirmó el exmandatario, quien añadió que estos aranceles “se eliminarían después del fin de la contienda”.

Según Trump, si la OTAN sigue su consejo, la guerra “concluirá rápidamente”. De lo contrario, advirtió que los miembros de la alianza estarían “desperdiciando su tiempo”.