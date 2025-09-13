Frías se enciende con el Rally 2025: la 5ª fecha del campeonato provincial

La ciudad de Frías se viste de fiesta con la 5ª fecha del Campeonato Santiagueño de Rally. El histórico Rally de la Amistad promete velocidad, tradición y una multitud en cada tramo.

El Rally de Frías 2025 ya está en marcha y la ciudad de la amistad se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina. En el marco de la 5ª fecha del Campeonato Santiagueño de Rally, el clásico Rally de la Amistad reúne a los mejores binomios del NOA, en una edición que promete espectáculo dentro y fuera de los caminos.

La organización corre por cuenta de ADEMOF, junto a la Asociación Santiagueña de Rally (ASR), que trabajan de manera conjunta para mantener viva esta cita emblemática del deporte motor en Santiago del Estero. Con todos estos condimentos, el Rally de Frías 2025 se perfila como una verdadera fiesta social y deportiva, en la que la amistad, la tradición y la velocidad se volverán a unir.

Cronograma oficial

Sábado 13 de septiembre

PE1: Obrador – Anjuli / 20,90 km – 14:43 hs

PE2: Súper Especial Rotonda / 3,20 km – 15:45 hs

Domingo 14 de septiembre