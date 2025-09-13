Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Frías se enciende con el Rally 2025: la 5ª fecha del campeonato provincial

La ciudad de Frías se viste de fiesta con la 5ª fecha del Campeonato Santiagueño de Rally. El histórico Rally de la Amistad promete velocidad, tradición y una multitud en cada tramo.

Hoy 11:13

El Rally de Frías 2025 ya está en marcha y la ciudad de la amistad se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina. En el marco de la 5ª fecha del Campeonato Santiagueño de Rally, el clásico Rally de la Amistad reúne a los mejores binomios del NOA, en una edición que promete espectáculo dentro y fuera de los caminos.

La organización corre por cuenta de ADEMOF, junto a la Asociación Santiagueña de Rally (ASR), que trabajan de manera conjunta para mantener viva esta cita emblemática del deporte motor en Santiago del Estero. Con todos estos condimentos, el Rally de Frías 2025 se perfila como una verdadera fiesta social y deportiva, en la que la amistad, la tradición y la velocidad se volverán a unir.

Cronograma oficial

Sábado 13 de septiembre

  • PE1: Obrador – Anjuli / 20,90 km – 14:43 hs
  • PE2: Súper Especial Rotonda / 3,20 km – 15:45 hs

Domingo 14 de septiembre

  • PE3: Obrador – Anjuli / 20,90 km – 09:13 hs
  • PE4: Obrador – Anjuli / 20,90 km – 11:50 hs
  • PE5: Súper Especial Rotonda / 3,20 km – 12:50 hs

TEMAS Rally Santiagueño

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima alcanzará los 32° en una jornada súper primaveral
  3. 3. Con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata
  4. 4. Video: dos delincuentes tomaron de rehenes a menores y murieron durante un tiroteo con la policía
  5. 5. Alberto Cormillot recordó el día que le fueron infiel: “La pesqué con otro”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT