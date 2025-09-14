Manchester City y recibe al United en un clásico de alto voltaje por la Premier League

El encuentro se jugará desde las 12.30 en el Etihad Stadium y contará con transmisión en vivo de ESPN.

El Manchester City recibe este domingo a Manchester United en una nueva edición del clásico de la ciudad, correspondiente a la fecha 4 de la Premier League. El encuentro se jugará desde las 12.30 (hora argentina) en el Etihad Stadium y contará con transmisión en vivo de ESPN y Disney+.

El equipo de Pep Guardiola atraviesa un arranque irregular en el certamen, con apenas un triunfo en tres presentaciones, lo que genera preocupación en el vigente campeón inglés. Por su parte, el conjunto de Erik ten Hag tampoco logró consolidar su juego en estas primeras jornadas y llega al derbi con la obligación de sumar para no perder terreno en la tabla.

Probables formaciones

Manchester City: Donnarumma; Aït-Nouri, Rúben Dias, Stones, Nunes; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Bobb, Haaland y Doku.

Manchester United: Lammens; Shaw, De Ligt, Yoro; Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Zirkzee y Diallo.