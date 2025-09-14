Instituto y Argentinos Juniors se enfrentan con la necesidad de sumar un triunfo

La Gloria y el Bicho chocan en Córdoba por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 00:33

Este domingo desde las 15.00, Instituto recibirá a Argentinos Juniors en el estadio Monumental Presidente Perón, en el marco de la jornada interzonal del Torneo Clausura 2025. El encuentro será televisado por ESPN Premium, con Nazareno Arasa como árbitro principal y Fernando Espinoza a cargo del VAR.

La Gloria atraviesa un presente complejo: acumula seis partidos sin ganar y apenas logró una victoria en lo que va del segundo semestre. Si bien no está directamente comprometida con el descenso, quedó entre los últimos seis de la tabla anual y necesita sumar de a tres para no acercarse a esa pelea. Así lo reconoció el mediocampista Stefano Moreyra, quien afirmó que el plantel se siente “obligado a ganar”. Tras el parate por la fecha FIFA, el equipo de Daniel Oldrá buscará reencontrarse con el triunfo en casa.

Por su parte, el Bicho de La Paternal llega con la confianza en alza luego de vencer a Lanús por la mínima y avanzar a semifinales de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Nicolás Diez quiere recuperar la regularidad mostrada en la primera parte del año, cuando llegó a ser líder de la Zona A. Un triunfo en Córdoba lo acercaría tanto a la clasificación a los playoffs como a los puestos de Copa Libertadores 2026, de los que se encuentra a apenas cuatro puntos.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Manuel Romero; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Argentinos Juniors: Ruso Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.