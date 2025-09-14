Su madre lo maltrató y sobrevivió a un tiro en la cabeza: la historia de Terence Crawford, la leyenda que venció a Canelo Álvarez

El estadounidense hizo historia al vencer al mexicano este sábado. Pero su pasado no fue de gloria: se sobrepuso al maltrato familiar y a un hecho que casi acaba con su vida.

Hoy 09:59

El estadounidense Terence Crawford hizo historia en Las Vegas al vencer por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez y quedarse con la unificación de los títulos supermedianos de la AMB, OMB, CMB y FIB. Con 37 años, el púgil ratificó su estatus como uno de los mejores del siglo XXI, tras sumar otro hito a una carrera que ya lo había visto brillar en welter y superligero.

El triunfo no solo confirmó su grandeza deportiva, sino también su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Crawford debió subir de peso (de 69,8 a 76,2 kg) para desafiar a un Canelo que dominaba la categoría, pero se fue del ring como súper campeón indiscutido. Ya había marcado hitos en 2021 y 2023, y ahora volvió a tocar el cielo frente a uno de los rivales más poderosos del planeta.

Sin embargo, el combate ante el mexicano no fue el desafío más duro de su vida. Criado en un ambiente de violencia familiar en Omaha, Nebraska, fue expulsado de varias escuelas y sufrió los maltratos de su madre Debra, quien llegó a ofrecer dinero a los niños que lograran vencerlo en una pelea. “Tenía una actitud de amor duro”, recordó años después.

El propio Bud, como se lo apoda en el mundo de los guantes, aseguró que esos castigos lo hicieron inmune al dolor y lo impulsaron a buscar superarse. En 2008, tras quedarse afuera de los Juegos Olímpicos de Beijing, se volcó al profesionalismo, pero todavía vivía en las calles de Omaha, donde estuvo al borde de la muerte.

Ese mismo año, tras ganar un partido de dados, fue baleado: recibió 12 disparos y uno de ellos le rozó la cabeza. Milagrosamente salió ileso y, tras conducir hasta un hospital por sus propios medios, tomó la decisión de dedicarse de lleno al boxeo profesional. Desde entonces no dejó de crecer hasta convertirse en multicampeón.

Hoy, con títulos en cuatro divisiones distintas y la gloria de haber vencido a Canelo Álvarez, Crawford no solo es campeón indiscutido en dos categorías —algo que antes solo había logrado Claressa Shields—, sino también un símbolo de resiliencia y superación. Una vida marcada por la dureza que lo forjó para ser leyenda.