Milei rindió homenaje a Charlie Kirk y criticó a la izquierda en un mensaje grabado para VOX

El presidente Javier Milei participó a través de un mensaje grabado en un acto de VOX en Madrid, donde calificó al activista estadounidense Charlie Kirk como un "mártir de la libertad" y redobló sus críticas a la izquierda internacional.

Hoy 13:36

El presidente de la Nación, Javier Milei, envió un mensaje grabado este domingo a un evento organizado por el partido VOX en Madrid, luego de haber cancelado su viaje a España a raíz de la derrota sufrida en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, Milei rindió homenaje al activista estadounidense Charlie Kirk, quien fue asesinado en Utah, Estados Unidos, días atrás. Lo calificó como un "mártir de la libertad" y aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas contra la izquierda internacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su intervención, Milei se refirió al crimen de Kirk, referente del movimiento trumpista, quien fue baleado en el cuello durante una conferencia en un campus universitario, y lo utilizó como un ejemplo de lo que considera "el verdadero rostro de la izquierda". "Lamentablemente, este hecho sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento", expresó el mandatario argentino, alineándose con los sectores conservadores que condenan la violencia política.

Milei también aprovechó la oportunidad para atacar a la izquierda en general, posicionándose como víctima de una misma narrativa. "Somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades, y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos", sentenció, tomando como bandera las políticas de seguridad y el rechazo a la inmigración ilegal.

A lo largo de su intervención, el presidente argentino también saludó al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien describió como su "gran amigo", y le transmitió sus condolencias a la familia de Kirk, asegurando que tanto él como otros dirigentes conservadores de todo el mundo, como Donald Trump, han sido tildados de "ultras" o "extremos" por sus posiciones políticas.

El mensaje del mandatario argentino, que fue proyectado en el evento de VOX, no pasó desapercibido debido a su ausencia física en el acto, la cual fue justificada por Milei como una decisión para "defender con uñas y dientes" su gestión en un contexto político marcado por la reciente derrota en las elecciones legislativas bonaerenses. La crisis política interna en Argentina fue una de las razones de su cambio de planes, reflejando la importancia que el presidente le atribuye a la situación nacional en este momento.