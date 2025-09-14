Valentín Perrone terminó sexto en el Gran Premio de San Marino del Moto3

El piloto argentino de KTM Racing perdió posiciones en las últimas vueltas.

Hoy 14:34

El piloto argentino Valentín Perrone, representante de KTM Racing, finalizó en la sexta posición este domingo en el Gran Premio de San Marino, correspondiente a la 16ª fecha del Campeonato del Mundo de Moto3, disputado en el circuito de Misano, en Emilia-Romaña. El triunfo quedó en manos del español José Antonio Rueda, que dio un paso importante en la lucha por el título.

El argentino, nacido en Barcelona y de 17 años, había brillado en la clasificación del sábado al quedarse con la pole position. En la carrera se mantuvo en la disputa por los primeros puestos durante las cinco vueltas iniciales, pero un toque del español David Muñoz lo relegó al séptimo lugar.

Pese al incidente, Perrone mostró temple y se recuperó con maniobras de gran calidad. Escaló posiciones hasta superar a Máximo Quiles en la vuelta 13 y llegó a liderar la competencia en la vuelta 17, delante de Rueda y del australiano Joel Kelso. Sin embargo, en el tramo final perdió terreno y, en su último intento de sobrepaso, se fue ancho en una curva, terminando sexto.

Tras la carrera, el argentino analizó: “Hicimos una carrera muy buena, con batallas increíbles con Rueda, quien tenía un ritmo increíble. En la quinta vuelta, Muñoz me tocó, perdí muchas posiciones y tuve que darlo todo para volver a los primeros puestos. En la última vuelta intenté abrir un poco la trazada, pero no pude frenar la moto con el rebufo, me fui largo, casi me caigo y perdí muchas posiciones”.

De todas maneras, el piloto se mostró optimista de cara al futuro: “Podemos estar contentos con nuestro ritmo; fue increíble. Tenemos que seguir trabajando, mantenernos fuertes para las próximas carreras, y estoy seguro de que nuestra primera victoria llegará pronto”.