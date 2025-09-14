Ingresar
El municipio realizó la actualización de datos poblacionales en el barrio Avenida

Hoy 17:42

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante una jornada de actualización de datos poblacionales en el barrio Avenida, con el objetivo de mejorar la planificación de los servicios sanitarios y garantizar una atención más cercana y de calidad.

Estas acciones permiten contar con información precisa sobre las necesidades de la comunidad, lo que posibilita fortalecer las políticas de prevención, asistencia y promoción de la salud en cada sector. El relevamiento fue realizado por personal del área, que visitó a los vecinos y recogió datos relevantes para orientar los recursos de manera más eficiente.

Al respecto, el secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, expresó:

“Conocer la realidad de cada barrio es fundamental para que nuestras políticas sanitarias respondan a las necesidades concretas de la población. Este trabajo en territorio refleja la decisión política del intendente Roger Elías Nediani, que nos impulsa a estar cerca de la gente, con presencia y compromiso.”

