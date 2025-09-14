El municipio realizó la actualización de datos poblacionales en el barrio Avenida

Estas acciones permiten contar con información precisa sobre las necesidades de la comunidad, lo que posibilita fortalecer las políticas de prevención, asistencia y promoción de la salud en cada sector.

Hoy 17:42

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante una jornada de actualización de datos poblacionales en el barrio Avenida, con el objetivo de mejorar la planificación de los servicios sanitarios y garantizar una atención más cercana y de calidad.

Estas acciones permiten contar con información precisa sobre las necesidades de la comunidad, lo que posibilita fortalecer las políticas de prevención, asistencia y promoción de la salud en cada sector. El relevamiento fue realizado por personal del área, que visitó a los vecinos y recogió datos relevantes para orientar los recursos de manera más eficiente.

Al respecto, el secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, expresó:

“Conocer la realidad de cada barrio es fundamental para que nuestras políticas sanitarias respondan a las necesidades concretas de la población. Este trabajo en territorio refleja la decisión política del intendente Roger Elías Nediani, que nos impulsa a estar cerca de la gente, con presencia y compromiso.”