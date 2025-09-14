El aniversario de la ciudad se festejará con un concurso virtual sobre “¿Qué es ser bandeño para vos?”

Se deben subir los videos a Instagram como publicación y etiquetar a la Municipalidad de La Banda y a Roger Nediani.

Hoy 17:46

En el marco del 113° Aniversario de La Ciudad de La Banda, se invita a los vecinos a un concurso virtual en donde debes mostrar tu talento y orgullo bandeño, llamado "¿Qué es ser bandeño para vos?"

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se informa que la participación es desde los 16 años, sin límite de edad de forma Individual o grupal y consiste en grabar un video de un máximo de 2 minutos respondiendo: “¿Qué es ser bandeño para vos?”, puedes expresarte con música, baile, sketch, poesía, maquillaje, performance y más.

Se deben subir los videos a Instagram como publicación y etiquetar a la Municipalidad de La Banda y a Roger Nediani.

Tienes hasta el 25 de septiembre y la Evaluación será 50% jurado + 50% público.

Cabe destacar, que los participantes tendrán la posibilidad de ganar un iPhone 13 y dos tablets.