Un menor murió de un balazo en la cara durante una pelea en Santa Fe

La víctima fue abordada por tres personas. En medio de una discusión, uno de los agresores sacó un arma y le disparó en la cara. Murió en el lugar.

Hoy 18:15

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un balazo en la cara luego de discutir con un grupo de hombres en Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe.

El trágico hecho ocurrió esta madrugada en la calle pasaje Ombú al 1300, entre General López y Sáenz Peña, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Según indicaron medios locales, la víctima fue abordada por al menos tres hombres que hasta el momento no fueron identificados. La violencia escaló rápidamente, ya que uno de ellos sacó un arma en medio de la discusión y le disparó en la cara.

Minutos después, vecinos llamaron al 911 para denunciar que había un chico malherido en la calle y personal policial de la comisaría 25a se acercó al lugar. Allí, lo encontraron tendido en la vereda sin signos vitales.

Pese a la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), los médicos constataron que ya había fallecido.

El fiscal interviniente dispuso las primeras medidas para esclarecer el hecho y ordenó al gabinete criminalístico que haga un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona del hecho, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación. Asimismo, fuentes policiales detallaron que durante el operativo en el lugar se encontró una vaina calibre 40, la cual fue enviada a peritar. La noche en Villa Gobernador Gálvez tuvo otro violento episodio. Una joven de 21 años se encuentra internada en estado reservado luego de ser baleada en la cara mientras estaba sentada frente a su casa. El brutal episodio tuvo lugar en pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Ricchieri, cuando, según la madre de la víctima, un hombre que circulaba montado a caballo abrió fuego contra la vivienda e hirió a la joven. Un vecino trasladó a la joven en un vehículo particular al hospital Gamen pero debido a la gravedad de la herida, la joven fue derivada luego al Hospital Provincial, donde permanecía en terapia intensiva.



