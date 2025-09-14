Grupos musicales continúan actuando en el escenario Alternativo "Blanca Irurzun"

La noche del sábado en la plaza Mauricio Rojas reunió a músicos, vecinos y emprendedores en una fiesta popular que homenajeó a La Banda en su cumpleaños número 113.

La segunda noche del escenario alternativo “Blanca Irurzun” de la plaza Mauricio Rojas convocó a más artistas que rindieron homenaje a la ciudad de La Banda, en su 113° Aniversario.

Los artistas que actuaron el sábado a la noche fueron Noemí Brandán Solista, Viejitos Piolas, Llanos Nico en Base, Lemuel Ferrari, y Guillermo Capela Tangos.

Lego de su presentación, los integrantes del Grupo Viejitos Piolas destacaron:

"Estamos contentos de participar nuevamente en el cumpleaños de La Banda.

Agradecer al señor Intendente ha hecho posible que los artistas locales podamos participar. Eso nos ha parecido un gesto bien regional y una buena medida política también, para que participemos los artistas, los escritores, cantores.

Somos un grupo que se llama Los Viejitos Piola porque somos un grupo que viene de hace mucho con músicos de otros grupos reconocidos de la provincia y que se han ido separando y hemos armado lo que es Los Viejitos Piola. Nosotros hacemos rock internacional de los 70, 80".

Otro de los protagonistas en la segunda noche del escenario alternativo fue la cantante solista Noemí Brandán, que antes de su presentación conto lo siguiente: “ Feliz de estar una vez más en este escenario, festejando el cumpleaños de nuestra Ciudad de La Banda tan querida, nuestra cuna de poetas y cantores.

Siguiendo con mi repertorio dentro del folclore tradicional. Vamos a hacer zambas, hacareras y algún escondido.

Gracias a los organizadores de este evento y sobre todo a nuestro querido Intendente Roger Nediani, por convocar y confiar en las mujeres que también sabemos hacer folclore y de buena manera".

Además de los shows en el escenario alternativo encontramos la feria denominada "Orgullosos de nuestra identidad" que fue organizada por la Dirección de Turismo y la oficina de Emprendedores de la Municipalidad de La Banda y cuenta con más de 110 emprendedores locales, Ciudad Capital, Monte Quemado y Jujuy, con una amplia variedad de productos, a precios populares como así también distintos stand de las diferentes direcciones perteneciente a la Municipalidad de La Banda.

En esta oportunidad pudimos hablar con la encargada del stand del Departamento de Seguridad Vial y Capacitación General perteneciente a la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Seguridad, Sara Infante nos comentó: " Estamos aquí con un stand institucional, donde estamos exhibiendo prácticamente todo lo que hemos trabajado durante este año 2025, con los eventos en los jardines, escuelas primarias, secundarias,los trabajos que hicimos en la calle respecto a Caminando Seguro por la Ciudad de La Banda y La Banda en Orden Crece, que han sido los proyectos que más hemos implementado entre el año pasado y este año. Más o menos hemos querido hacer una pequeña muestra, porque el material es mucho.

Continuó: "Todos los días vamos a traer diferentes cosas, por ejemplo ayer hemos traído desde señales de tránsito, cómo también todo lo lúdico, los juegos con los que trabajan los niños, sobre todo de nivel inicial y primario, rompecabezas, ayuda a memoria, dados.

Hoy tenemos el circuito vial, digamos, con todos los que participan en el circuito vial, los vehículos, los transeúntes, todas las señales que encontramos para identificarlas, o sea, quien se acerca las identifique, sobre todo los niños.

Finalizó: " Tenemos en nuestro stand un sistema de juego de Ruleta, que ha sido, digamos, el boom, la atracción de este stand, que el participante, tratamos que sea de 16 años en adelante, porque lo que apuntamos es a que, a través de este juego, se reafirmen los conocimientos sobre la ley 24.449, en qué consiste: Hacemos girar la Ruleta, cae un número, ese número nos indica un sobre. En ese sobre se encuentran tres preguntas, obviamente referidas a leyes de tránsito. Cuando se responden las tres preguntas, se tiene acceso a un número que va a participar en el sorteo del día 14 y 15, a la noche, por dos cascos".