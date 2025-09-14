Nippur festejó en el Súper Clásico y ganó la Copa “60 años de Canal 7”

El ejemplar de El Remanso, con la monta de Jorge Gómez, se impuso en los 350 metros del Hipódromo 27 de Abril y levantó el trofeo más esperado del turf santiagueño.

Hoy 20:48

El Hipódromo 27 de Abril volvió a ser escenario de una fiesta con el Súper Clásico Copa “60 años de Canal 7”, una de las competencias más esperadas del calendario hípico provincial. La carrera estelar, disputada sobre 350 metros, reunió a tres de los mejores ejemplares del momento y mantuvo en vilo a una multitud que colmó las tribunas.

En pista estuvieron Napolitano Key (Stud Shimu), con la monta de Omar Daher; Albanesi (Stud Don Armando), conducido por Armando Brizuela; y Nippur (Stud/Haras El Remanso), que con la guía de Jorge Gómez terminó quedándose con todos los aplausos.

El gran vencedor fue finalmente Nippur, que cruzó la meta en primer lugar y se llevó la Copa “60 años de Canal 7”, desatando el festejo de su equipo y del público presente en el coloso del norte santiagueño.

El cronograma de actividades incluyó además 15 emocionantes carreras en la jornada del sábado, donde se vivió un verdadero festival del turf.

En el acto de premiación en representación del Lic. Gustavo Ick, y todo el personal de Canal 7, Marcelo Zapata, entregó la Copa “60 años de Canal 7” coronando así una edición inolvidable del clásico.

En ese sentido, Marcelo Zapata, expresó: "En nombre del Lic. Gustavo Ick., estoy muy agradecido con el hipódromo, fue un marco espectacular en este escenario que es un ejemplo para la provincia".

Por su parte, el director del hipódromo José Tarchini mostró su gratitud por el constante apoyo: "A través de 60 años han estado presente en todas las necesidades que hemos requerido, y hoy para nosotros es un orgullo tenerlos en la casa", comentó.

Vale destacar que Canal 7 acompaña de manera constante el desarrollo del turf santiagueño difundiendo cada competencia. Además, los aficionados pueden seguir toda la actividad a través del programa “Pasión por el Turf”, que se emite por la señal y que conduce el periodista Santiago Lezana.