La UNSE brindará una charla sobre la sexualidad en el embarazo

La actividad será el martes 16 de septiembre a las 17 en el Paraninfo de la universidad. Estará a cargo del doctor Franklin Moyano y se entregarán certificados a los asistentes.

Hoy 22:19

En el marco del Mes del Estudiante, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) invita a participar de la charla “La sexualidad en el embarazo: perspectivas actuales”, una propuesta que busca abordar mitos, tabúes y el lugar del consentimiento en la gestación.

La conferencia estará a cargo del doctor Franklin Moyano, médico ginecólogo, obstetra y sexólogo, además de docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE.

El encuentro se realizará el martes 16 de septiembre a las 17 en el Paraninfo de la UNSE y contará con la participación de estudiantes, docentes y público en general interesado en la temática.

La actividad es gratuita y se entregarán certificados de asistencia a los participantes.

