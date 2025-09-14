La obra de repavimentación de la Avenida Colón avanzará esta semana entre calles Congreso y San Juan

En ese tramo se realizará la demolición de la superficie de rodamiento dañada y se procederá al retiro de los restos de pavimento de hormigón.

Hoy 22:19

En virtud de la continuidad de la obra de repavimentación integral de la Avenida Colón, a partir de este lunes 15 de septiembre los obreros y las maquinarias avanzarán con sus trabajos entre calles Congreso y San Juan, en el carril de sentido norte a sur.

Mientras que el martes 16 se habilitará el paso de vehículos en la intersección con Sáenz Peña sobre la calzada oeste de la Colón.

En forma paralela, ese mismo día se cortará el tránsito en la intersección de la calle Sarmiento para trabajar en el nuevo pavimento.

De esta de esta manera, la obra que lleva adelante la Municipalidad de la Capital continúa con su segunda etapa, que va desde Alvarado hasta calle La Rioja.