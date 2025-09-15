Milei le tomó juramento al ministro del Interior Lisandro Catalán

El funcionario es parte de la nueva mesa federal política que debe tratar con los gobernadores.

Hoy 12:46

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, dijo que dialogará con todos los gobernadores: "Pondremos el esfuerzo en tener una relación más fluida". El funcionario hizo estas declaraciones a la prensa en Casa Rosada, después de que la toma de juramento en el cargo de parte del presidente Javier Milei.

Catalán destacó la decisión del Presidente de reactivar el Ministerio del Interior y de designarlo en el cargo, luego de la dura derrota de los libertarios en las elecciones legislativas bonaerenses, y de la escalada de tensión con los jefes provinciales.

El ministro del Interior dijo: "Es una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias. Así que vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida, ir corrigiendo las cosas que haya que corregir, vamos a tratar de hablar con todos. Somos optimistas que el futuro del país va a ser bueno".

Luego el funcionario le agradeció en su cuenta X al Presidente y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el que tiene estrecha relación, "por la confianza", y destacó: "Trabajaremos para mejorar el diálogo federal y fortalecer las instituciones que nos representan a todos".