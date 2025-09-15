La Banda incorporó nuevas vacunadoras a los Centros de Atención Médica Municipal

La Municipalidad de La Banda sumó nuevas profesionales al equipo de vacunación en los CAMM, fortaleciendo la atención primaria y reafirmando el compromiso con la salud preventiva y el acceso equitativo a los servicios para todos los vecinos.

Hoy 13:21

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda informó que incorporaron nuevas vacunadoras en los diferentes Centros de Atención Médica Municipal (CAMM), reforzando así la capacidad de respuesta de nuestros centros de salud.

Desde el área destacaron el compromiso y la vocación de las nuevas profesionales, quienes se mostraron entusiasmadas por esta oportunidad. “Destacamos que nuestras incorporaciones son en pos de la comunidad bandeña, nos sumamos a desempeñar una función importante, que implica una enorme responsabilidad en el cuidado de nuestra comunidad”, expresaron.

En este sentido el secretario de Salud, César Scabuzzo, subrayó: “Cada nueva incorporación en el equipo de vacunación es un paso más en nuestro compromiso con la prevención y la salud pública. La capacitación constante y la confianza depositada en nuestras agentes sanitarias reflejan el impulso de la gestión del intendente Roger Nediani, que nos marca estar siempre cerca de los vecinos y garantizar un acceso equitativo a la salud”.

Desde los centros de salud se agradeció también a las autoridades y al supervisor del área por el acompañamiento y apoyo brindado en este proceso de formación.