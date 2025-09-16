Vélez y Racing van por el primer golpe en Liniers en una serie que promete

El Fortín recibe a la Academia desde las 19 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Hoy 11:31

Vélez y Racing abrirán este miércoles su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce argentino que promete emociones fuertes. El partido se jugará desde las 19 en el Estadio José Amalfitani, sin público visitante, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y transmisión de Fox Sports.

El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, atraviesa un gran momento: hace diez días se consagró campeón de la Supercopa Argentina y viene de eliminar a Fortaleza con un global de 2-0 en octavos. En su última presentación, empató sin goles frente a Huracán con varios suplentes, pero en Liniers buscará hacerse fuerte para llegar con ventaja a la revancha en Avellaneda. “Va a ser un partido cerrado y parejo, la serie se definirá en el Cilindro”, anticipó el DT.

Por el lado de la Academia, que conduce Gustavo Costas, la ilusión también está intacta. En octavos dejó en el camino a Peñarol en un global de 3-2 y llega entonado tras derrotar 2-0 a San Lorenzo por el Clausura. Racing jugará por quinta vez en su historia esta instancia (1997, 2015, 2020 y 2023 fueron las anteriores). Costas remarcó: “Vamos a ir a buscarlo como siempre. Es un momento clave y tenemos que estar a la altura”. El equipo sufrirá las bajas de Marcos Rojo y Bruno Zuculini, expulsados en la vuelta ante el Manya.

Probables formaciones