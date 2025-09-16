Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Vélez y Racing van por el primer golpe en Liniers en una serie que promete

El Fortín recibe a la Academia desde las 19 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Hoy 11:31

Vélez y Racing abrirán este miércoles su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce argentino que promete emociones fuertes. El partido se jugará desde las 19 en el Estadio José Amalfitani, sin público visitante, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y transmisión de Fox Sports.

El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, atraviesa un gran momento: hace diez días se consagró campeón de la Supercopa Argentina y viene de eliminar a Fortaleza con un global de 2-0 en octavos. En su última presentación, empató sin goles frente a Huracán con varios suplentes, pero en Liniers buscará hacerse fuerte para llegar con ventaja a la revancha en Avellaneda. “Va a ser un partido cerrado y parejo, la serie se definirá en el Cilindro”, anticipó el DT.

Por el lado de la Academia, que conduce Gustavo Costas, la ilusión también está intacta. En octavos dejó en el camino a Peñarol en un global de 3-2 y llega entonado tras derrotar 2-0 a San Lorenzo por el Clausura. Racing jugará por quinta vez en su historia esta instancia (1997, 2015, 2020 y 2023 fueron las anteriores). Costas remarcó: “Vamos a ir a buscarlo como siempre. Es un momento clave y tenemos que estar a la altura”. El equipo sufrirá las bajas de Marcos Rojo y Bruno Zuculini, expulsados en la vuelta ante el Manya.

Probables formaciones

  • Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

  • Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

    La revancha se jugará la próxima semana en el Estadio Presidente Perón, donde se definirá cuál de los dos equipos argentinos se meterá entre los cuatro mejores del continente.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las frases de Milei en Cadena Nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”
  2. 2. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”
  3. 3. Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación
  4. 4. Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo
  5. 5. En una nueva ofensiva, el ejercito israelí ingresó con tanques a la Ciudad de Gaza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT